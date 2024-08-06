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У жителя Ижевска обнаружили «гигантское» кистевидное растяжение лобной пазухи

11:00, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
У жителя Ижевска обнаружили «гигантское» кистевидное растяжение лобной пазухи
11:00, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
248
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Фото: Минздрав Удмуртии
248
0

Мужчину на протяжении нескольких месяцев мучили головные боли. 

Ижевск. Удмуртия. Ижевские врачи избавили пациента от головных болей, мучивших его с апреля. Помощь мужчине оказали специалисты ЛОР-отделения 1-й РКБ. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии. 

40-летний мужчина обратился к врачам лишь спустя несколько месяцев после появления болей в голове. Данные, полученные при помощи спиральной компьютерной томографии, показали наличие у пациента «гигантского» растяжения околоносовой пазухи со скоплением гноя в её полости.

Образование размером 3х2 см удалили через нос эндоскопическим методом с помощью навигационной системы. На следующий день после операции мужчину выписали.

11:00, 06 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
248
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение