У жителя Ижевска обнаружили «гигантское» кистевидное растяжение лобной пазухи

Ижевск. Удмуртия. Ижевские врачи избавили пациента от головных болей, мучивших его с апреля. Помощь мужчине оказали специалисты ЛОР-отделения 1-й РКБ. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

40-летний мужчина обратился к врачам лишь спустя несколько месяцев после появления болей в голове. Данные, полученные при помощи спиральной компьютерной томографии, показали наличие у пациента «гигантского» растяжения околоносовой пазухи со скоплением гноя в её полости.

Образование размером 3х2 см удалили через нос эндоскопическим методом с помощью навигационной системы. На следующий день после операции мужчину выписали.