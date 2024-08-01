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В Сарапуле заработало отделение Центра психического здоровья

14:10, 01 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле заработало отделение Центра психического здоровья
14:10, 01 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
5
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Фото: Администрация Сарапула
5
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В новом помещении проведён капитальный ремонт.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле завершился капитальный ремонт нового диспансерного отделения республиканского клинического Центра психического здоровья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отделение находится на улице 1-я Дачная, 13 и занимает первый этаж здания. Здесь обновили стены, потолок и пол, заменили окна и электрооборудование. Для регистратуры и врачебных кабинетов закуплены оборудование и медицинская мебель.

На втором этаже останется стационарное отделение. Благодаря этому получится сократить время для перемещения пациентов между подразделениями Центра психического здоровья. 

14:10, 01 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
5
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#здравоохранение