В Сарапуле заработало отделение Центра психического здоровья

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле завершился капитальный ремонт нового диспансерного отделения республиканского клинического Центра психического здоровья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отделение находится на улице 1-я Дачная, 13 и занимает первый этаж здания. Здесь обновили стены, потолок и пол, заменили окна и электрооборудование. Для регистратуры и врачебных кабинетов закуплены оборудование и медицинская мебель.

На втором этаже останется стационарное отделение. Благодаря этому получится сократить время для перемещения пациентов между подразделениями Центра психического здоровья.