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Студенты-медики украсили рисунками детское инфекционное отделение в ижевской ГКБ №7

13:12, 24 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Студенты-медики украсили рисунками детское инфекционное отделение в ижевской ГКБ №7
13:12, 24 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
177
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#волонтёры\n#больницы\n#дети
Фото: «Волонтёры-медики | Удмуртская Республика»
177
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Теперь маленьких пациентов радуют образы героев детских сказок и мультфильмов.

Ижевск. Удмуртия. Студенты Ижевской медакадемии украсили стены детского инфекционного отделения ижевской ГКБ №7. Об этом сообщается в группе «Волонтёры-медики | Удмуртская Республика» в VK.

Волонтёры нарисовали на стенах кота-учёного, Красную Шапочку и других сказочных персонажей.

«В детстве я не любила ходить в больницу, люди в белых халатах казались чужаками, а серые стены вгоняли в тоску. Подумала, было бы круто разрисовать их героями из сказок, которые знакомы каждому», — признаётся волонтёр Анна Исюткина.

13:12, 24 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
177
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#волонтёры\n#больницы\n#дети