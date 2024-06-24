Студенты-медики украсили рисунками детское инфекционное отделение в ижевской ГКБ №7

Ижевск. Удмуртия. Студенты Ижевской медакадемии украсили стены детского инфекционного отделения ижевской ГКБ №7. Об этом сообщается в группе «Волонтёры-медики | Удмуртская Республика» в VK.

Волонтёры нарисовали на стенах кота-учёного, Красную Шапочку и других сказочных персонажей.

«В детстве я не любила ходить в больницу, люди в белых халатах казались чужаками, а серые стены вгоняли в тоску. Подумала, было бы круто разрисовать их героями из сказок, которые знакомы каждому», — признаётся волонтёр Анна Исюткина.