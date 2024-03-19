Заболеваемость туберкулёзом в Удмуртии снизилась в два раза за последние десять лет

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние 10 лет заболеваемость туберкулезом снизилась в два раза. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

По данным на начало 2024 года, в Удмуртии проживает около 900 человек с активной формой туберкулёза. Ежегодно показатели заболеваемости снижаются. Если в 2022 году они составили 29,1 случаев на 100 тыс. населения, то в 2023 году — 27 случаев на 100 тыс. человек.

За прошлый год туберкулёз впервые выявили у 441 жителя Удмуртии, в том числе 5 детей и 3 подростков.

«В течение последних 10 лет мы отмечаем снижение уровня заболеваемости туберкулезом в 2 раза, снижение смертности - более чем в 3,5 раза. Но пока у нас есть хотя бы один больной, проблема туберкулёза на территории республики остается. Самым надежным и эффективным способом профилактики заболевания по-прежнему остается вакцинация и своевременная диагностика», — говорит главный врач Республиканской туберкулезной больницы, главный внештатный фтизиатр Минздрава Удмуртии Екатерина Тюлькина.

Напомним, прививка против туберкулёза вакциной БЦЖ является первой в жизни ребёнка и ставится в течении 7 дней после рождения. Ревакцинацию в 7 лет должны пройти дети, находящиеся в группе риска.

Кроме того, в течение всей жизни необходимо проходить диагностику заболевания. Детям до 7 лет проводится проба Манту, детям с 7 до 17 лет — диаскинтест. Для взрослых основным методом раннего выявления туберкулёза является профилактическая флюорография, которую необходимо делать не реже, чем раз в два года. Пройти эту процедуру можно во время регулярной диспансеризации — такая возможность есть у каждого гражданина России.