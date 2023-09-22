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В урологии детской клинической больницы Удмуртии появился новый эндоскопический аппарат

15:03, 22 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В урологии детской клинической больницы Удмуртии появился новый эндоскопический аппарат
15:03, 22 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Фото: Эльвира Пинчук
14
0

Оборудование даёт возможность проводить операции без разрезов. 

Ижевск. Удмуртия. В Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Ижевске поступил современный педиатрический цистоуретроскоп для проведения хирургических операций с минимальным вмешательством. Об этом сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. 

Старый аппарат вышел из строя. Ему на смену пришёл современный цистоуретроскоп. Эндоскопический прибор позволит проводить операции детям без разрезов, обеспечивая минимальную инвазию и травматичность. 

Кроме того, использование нового аппарата сократит пребывание детей в стационаре, иногда до нескольких недель. На сегодняшний день с его помощью проведена уже пятая операция.

«Ежегодно в отделении проводится порядка 500 эндоскопических операций и процедур. Эндоскопия используется для лечения пузырно-мочеточникового рефлюкса, обструктивных форм мегауретера, уретероцеле, клапанах задней уретры, различных воспалительных заболеваниях мочевой системы у детей», — рассказал заведующий урологическим отделением, врач уролог Руслан Урасин.

15:03, 22 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение