В 2023 году во время диспансеризации в Удмуртии у 2 008 жителей выявили артериальную гипертонию

Ижевск. Удмуртия. С начала 2023 года в результате диспансеризации и профосмотров более 100 тыс. человек врачи выявили свыше 9,5 тыс. случаев заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Всего диспансеризацию завершили 90 413 человек, а 17 325 жителей республики прошли профилактические осмотры. В 2 008 случаях у пациентов оказалась артериальная гипертония, в 264 случаях врачи обнаружили ишемическую болезнь сердца, а в 318 случаях — цереброваскулярные заболевания.

Врачи-кардиологи заявляют, что артериальная гипертония является одним из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас от него страдают более 200 тыс. людей, проживающих в Удмуртии.

Заболевание может развиваться как из-за генетической предрасположенности и эндокринных нарушений, так и из-за внешних факторов — гиподинамия, чрезмерное потребление соли, алкоголя, курение и ожирение. Специалисты замечают, что все чаще от повышенного давления страдают люди, которые еще не достигли 40 лет и ведут нездоровый образ жизни.

Заведующая отделением медицинской профилактики, врач-кардиолог Республиканского клинико-диагностического центра Светлана Шабардина отмечает, что из-за это заболевания могут развиться другие опасные для жизни человека болезни. В результате у пациентов с артериальной гипертензией в 7 раз чаще случаются инсульты, в 4 раза чаще появляется ишемическая болезнь сердца, а также в 2 раза увеличивается риск поражения сосудов ног.

Жителям региона сообщают, что при обнаружении артериальной гипертензии им нужно вовремя изменить образ жизни. Людям следует заняться умеренными физическими нагрузками, начать правильно питаться, отказаться от вредных привычек, а также вовремя принимать нужные лекарства и постоянно контролировать свое давление.