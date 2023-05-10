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Состояние пострадавших при пожаре в Игре матери с грудным ребёнком удовлетворительное

15:20, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Состояние пострадавших при пожаре в Игре матери с грудным ребёнком удовлетворительное
15:20, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
137
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: unsplash.com (Nathan Dumlao)
137
0

Они находятся в одной палате в 1 РКБ.

Ижевск. Удмуртия. Пострадавшие при пожаре в Игре 19-летняя мама с грудным ребёнком госпитализированы в 1 РКБ Удмуртии. Как сообщила в своём ТГ-канале вице-премьер республики Эльвира Пинчук, в настоящее время они находятся в одной палате.

«Состояние матери и малыша оценивается как удовлетворительное, у обоих диагностированы ожоги и ингаляционные травмы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметила вице-премьер.

Напомним, 9 мая в Игре загорелся частный дом, при пожаре погибло двое маленьких детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». 

15:20, 10 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
137
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пожар