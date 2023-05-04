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В ижевской ГКБ №2 появятся новые цифровые аппараты маммограф и флюорограф

09:40, 04 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ижевской ГКБ №2 появятся новые цифровые аппараты маммограф и флюорограф
09:40, 04 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
379
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
379
0

Оборудование уже устанавливаются.

Ижевск. Удмуртия. В городскую клиническую больницу №2 Ижевска закупили цифровое оборудование — флюорограф и маммограф. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Новый флюорограф сможет проводить каждый день до 150 исследований, маммограф — около 40. Последний уже на текущей неделе начнёт работать в тестовом режиме. Флюорограф пустят в дело до конца мая.

На современной технике установлены предохранители перегревания внутренней трубки, для того чтобы снизить лучевую нагрузку на пациента в 1,5-2 раза», — отметила главный врач ГКБ №2 Наталья Кропочева.

09:40, 04 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
379
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение