В ижевской ГКБ №2 появятся новые цифровые аппараты маммограф и флюорограф

Ижевск. Удмуртия. В городскую клиническую больницу №2 Ижевска закупили цифровое оборудование — флюорограф и маммограф. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Новый флюорограф сможет проводить каждый день до 150 исследований, маммограф — около 40. Последний уже на текущей неделе начнёт работать в тестовом режиме. Флюорограф пустят в дело до конца мая.

На современной технике установлены предохранители перегревания внутренней трубки, для того чтобы снизить лучевую нагрузку на пациента в 1,5-2 раза», — отметила главный врач ГКБ №2 Наталья Кропочева.