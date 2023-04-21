Уже 415 случаев присасывания клещей зарегистрировали в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. По состоянию на 20 апреля 2023 года число людей в Удмуртии, обратившихся в медицинские организации по поводу присасывания клещей, с нарастающим итогом составило 415 человек (27,79 на 100 тыс. населения). Как сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике, более 20% обратившихся — дети до 17 лет, 86 человек.

Наибольшее количество обратившихся отмечалось в Вавожском, Кизнерском, Сарапульском, Увинском районах; среди городов лидируют по обращаемости Можга и Ижевск.

По результатам исследования клещей: возбудитель клещевого энцефалита выявлен в четырёх случаях из 313; возбудитель клещевого боррелиоза — в 52 случаях из 240; на анаплазмы обследовано 162 клеща, положительных результатов нет; эрлихии — в двух случаях из 162.

Серопрофилактика проведена 80 лицам, обратившимся в медицинские организации по поводу присасывания клещей, в том числе 62 детям.

Всего зарегистрировано два случая подозрения на заболевание клещевым энцефалитом и три случая подозрения на заболевание клещевым боррелиозом.

Продолжается иммунизация от клещевого вирусного энцефалита. По состоянию на 20 апреля 2023 года привито 65 759 человек (57,1% от плана), в том числе 28 231 детей из городов республики, 20 519 детей из сельских районов республики.

Отметим, иммунизация детей с 3 до 17 лет, проживающих в республике, проводится по месту жительства или учёбы за счёт средств республиканского бюджета.