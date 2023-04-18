За первые три месяца 2023 года в больницы Удмуртии трудоустроились 255 врачей

Ижевск. Удмуртия. С января по март 2023 года в больницы Удмуртии устроились работать 255 врачей и 611 средних медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Для медработников в регионе есть несколько мер соцподдержки федерального, регионального и муниципального уровней. Например, по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в текущем году в больницы планируется привлечь 64 врача и 34 средних медработника, из них уже работают четверо специалистов. Новые участковые терапевты теперь принимают пациентов в Малопургинской и Каракулинской районных больницах, в Завьяловской РБ появился новый врач-хирург, а в Балезинской РБ — рентгенолог.

Главный врач Каракулинской районной больницы Елена Бабикова рассказала, что в 2023 году в медорганизацию вернулась молодой специалист-терапевт, которая планировала работать в городе. Благодаря поддержке программы «Земский доктор» они с мужем решили перебраться в село. Помимо этого в больницу ждут на работу специалистов-целевиков, которые вскоре закончат обучение.

Также в рамках программы «Земский доктор» в Балезинскую районную больницу трудоустроился специалист по лучевой диагностике. Главный врач больницы Вадим Ромашов заявил, что с его помощью получится увеличить количество обследований в рамках диспансеризации.

«Привлечение кадров в отрасль — одна из основных наших задач, и важная составляющая национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Недостаточно закупить новое оборудование или отремонтировать помещения. Необходимо, чтобы в больницах работали квалифицированные, заинтересованные в своей работе специалисты», — отметила и. о. министра здравоохранения Наталья Якимова.