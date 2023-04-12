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Из-за плохого состояния здания поликлиника восстановительного лечения Глазовской больницы переехала на новый адрес

16:45, 12 апреля, 2023
Из-за плохого состояния здания поликлиника восстановительного лечения Глазовской больницы переехала на новый адрес
16:45, 12 апреля, 2023
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#Глазов\n#Удмуртия\n#больница\n#врачи
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
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Ранее сообщалось, что суд приостановил деятельность поликлиники.

Глазов. Удмуртия. Поликлиника восстановительного лечения Глазовской межрайонной больницы будет принимать пациентов по новому адресу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что суд приостановил деятельность поликлиники на срок до 90 суток. Причиной послужили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В кабинетах были видны дефекты в отделке стен, потолка: отваливалась штукатурка, отслаивалась краска.

В Минздраве республики сообщили, что здание на улице Короленко было построено в 1939 году. Будет принято решение о дальнейшей судьбе этих помещений.

Теперь врачи принимают взрослых пациентов по адресу улица Мира, 22, массаж для детей и медосмотр спортсменов проводится на улице Сибирской, 37 (Детская поликлиника №2).

16:45, 12 апреля, 2023
50
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#больница\n#врачи