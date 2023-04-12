Санавиация Удмуртии транспортировала малыша с гематомой в головном мозге

Можга. Удмуртия. В Удмуртии с помощью санавиации получилось избежать серьезной операции, которая могла потребоваться пятимесячному ребенку. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

У маленького жителя Можги из-за серьезного заболевания возникла гематома в головном мозге. Малышу требовалось срочное лечение.

«За 25 минут он был доставлен вертолетом санавиации в 1 Республиканскую клиническую больницу под наблюдение нейрохирургов и гематологов. Благодаря своевременно проведенному лечению операции удалось избежать», — пояснил заведующий Республиканским центром экстренной медицинской помощи 1 РКБ Андрей Багаутдинов.

В 2023 году этот малыш стал самым маленьким пациентом санавиации. Всего за первые 3 месяца текущего года вертолет совершил 41 вылет. Чаще всего врачи летали в Глазов и Можгу — 10 и 9 раз.

В республиканские клиники санитарная авиация эвакуировала 36 пациентов, в числе которых 5 детей. Пять раз вертолет доставлял врачей на консультации.

Андрей Багаутдинов рассказал, что главной задачей санавиации является быстрая транспортировка человека для оказания помощи. В основном вертолет доставляет пациентов с острым коронарным синдромом, инфарктами и инсультами, патологиями беременности, термическими травмами, а также пациентов после ДТП.