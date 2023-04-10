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Врачи Удмуртии спасли малыша с врожденным нарушением обмена веществ

10:35, 10 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Врачи Удмуртии спасли малыша с врожденным нарушением обмена веществ
10:35, 10 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
120
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#дети\n#заболевание\n#врачи
Фото: unsplash.com (Christian Bowen)
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Лечить ребенка начали на шестой день его жизни.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии врачи спасли жизнь малышу с врожденным нарушением обмена веществ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Нарушение цикла мочевины у новорожденного получилось выявить благодаря расширенному неонатальному скринингу.

«У деток с таким диагнозом без соответствующего лечения очень высок риск гибели. Благодаря раннему выявлению патологии он сразу же был взят под наблюдение врачей, с 6 дня жизни начато лечение. Сейчас состояние малыша удовлетворительное, он будет расти и развиваться нормально», — прокомментировала заведующая медико-генетической консультацией 1 РКБ Елена Осипова. 

Всего в Удмуртии с начала 2023 года родилось более 3 тыс. малышей, в их числе 43 двойни. Генетические исследования в первые дни жизни провели 3 151 ребенку. В результате 209 образцов с подозрением на заболевание были направлены в федеральные медицинские центры. Таким образом удалось выявить два случая наследственных заболеваний. 

Напомним, что в 2023 году в регионе и по всей России расширили программу неонатального скрининга для новорожденных. Теперь малышей проверяют на 36 наследственных болезней.   

10:35, 10 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
120
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#дети\n#заболевание\n#врачи