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Хирурги Ижевска извлекли осколок гранаты из ноги участника СВО

09:35, 30 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Хирурги Ижевска извлекли осколок гранаты из ноги участника СВО
09:35, 30 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#спецоперация
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
106
0

Несмотря на ранение, молодой человек еще два месяца продолжал участвовать в боях.

Ижевск. Удмуртия. Добровольцу из Удмуртии извлекли осколок гранаты из ноги. Операцию провели хирурги ГКБ №7 Ижевска, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Уроженец Сарапула уехал на СВО осенью 2022 года. В ноябре, при участии в боях в ДНР, в окопе рядом с молодым человеком взорвалась граната. Он получил ранение в ногу, но после оказания первой помощи продолжил участие в спецоперации.

Нога постоянно болела, поэтому, вернувшись домой, мужчина обратился к врачам. По словам нейрохирурга ГКБ №7 Екатерины Аристовой, пациент уже не мог долго ходить и стоять, если бы он затянул с лечением, то мог бы вообще потерять двигательную функцию. Как рассказал нейрохирург, руководитель нейрохирургической службы ГКБ №7 Леонид Шешко, один из осколков вызвал нарушение функции малоберцового нерва. 

Врачам удалось удалить осколок и восстановить функции. После выписки пациент вновь планирует отправиться в зону СВО.

В Минздраве Удмуртии напоминают, что по вопросам медпомощи можно обращаться по номеру: 8-800-100-24-47. Лечение и реабилитацию прошли уже 45 участников спецоперации.

09:35, 30 марта, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#спецоперация