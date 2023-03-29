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Заболеваемость коронавирусом снизилась в Удмуртии

14:45, 29 марта, 2023
Заболеваемость коронавирусом снизилась в Удмуртии
14:45, 29 марта, 2023
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: ИА «Сусанин»
112
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В сравнении с 2022 годом зараженных зарегистрировано в 8 раз меньше.

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость коронавирусом снизилась в Удмуртии. Об этом сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

С начала года в регионе зарегистрировали 11,5 тыс. заболевших, тогда как за аналогичный период 2022 года случаев заражения было свыше 83,7 тыс.

В случае сухого кашля, одышки, хрипов и ощущения заложенности в груди главный пульмонолог Минздрава Удмуртии Оксана Стародубцева советует сразу обращаться к врачу. Также медики напоминают о прохождении флюорографии раз в год.

По данным Управления Роспотребнадзора по республике, 29 марта положительные тесты на ковид получили еще 125 человек. 

14:45, 29 марта, 2023
112
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус