Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость коронавирусом снизилась в Удмуртии. Об этом сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

С начала года в регионе зарегистрировали 11,5 тыс. заболевших, тогда как за аналогичный период 2022 года случаев заражения было свыше 83,7 тыс.

В случае сухого кашля, одышки, хрипов и ощущения заложенности в груди главный пульмонолог Минздрава Удмуртии Оксана Стародубцева советует сразу обращаться к врачу. Также медики напоминают о прохождении флюорографии раз в год.

По данным Управления Роспотребнадзора по республике, 29 марта положительные тесты на ковид получили еще 125 человек.