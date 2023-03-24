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Жительница Удмуртии стала донором костного мозга для страдающего онкологией мужчины

17:00, 24 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жительница Удмуртии стала донором костного мозга для страдающего онкологией мужчины
17:00, 24 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
75
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#здоровье\n#донорство
Фото: vk.com/a.brechalov
75
0

Юлия Широбокова из Шаркана вошла в регистр доноров в 2015 году.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Шаркана Юлию Широбокову наградили медалью Федерального медико-биологического агентства «За содействие донорскому движению». Клетки её костного мозга спасли жизнь мужчине из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Юлия Широбокова ещё в 2015 году вошла в регистр доноров костного мозга, когда увидела информацию о ребёнке, которому требовалась пересадка. Спустя несколько лет с ней связались врачи и сообщили, что её костный мозг подходит мужчине из Санкт-Петербурга, который страдал от тяжёлой онкологии.

Девушка прибыла в Северную столицу, прошла обследование и донацию.

«Обычно доноры не знают, кому помогают. Только через два года врачи могут открыть, как пациент пережил пересадку. Недавно благодарный мужчина связался с Юлей и рассказал, что все прошло хорошо, он идет на поправку. Сегодня девушка получила медаль Федерального медико-биологического агентства «За содействие донорскому движению». Поздравляю! Спасибо за неравнодушие», — написал глава Удмуртии.

17:00, 24 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
75
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#здоровье\n#донорство