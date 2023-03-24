Жительница Удмуртии стала донором костного мозга для страдающего онкологией мужчины

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Шаркана Юлию Широбокову наградили медалью Федерального медико-биологического агентства «За содействие донорскому движению». Клетки её костного мозга спасли жизнь мужчине из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Юлия Широбокова ещё в 2015 году вошла в регистр доноров костного мозга, когда увидела информацию о ребёнке, которому требовалась пересадка. Спустя несколько лет с ней связались врачи и сообщили, что её костный мозг подходит мужчине из Санкт-Петербурга, который страдал от тяжёлой онкологии.

Девушка прибыла в Северную столицу, прошла обследование и донацию.

«Обычно доноры не знают, кому помогают. Только через два года врачи могут открыть, как пациент пережил пересадку. Недавно благодарный мужчина связался с Юлей и рассказал, что все прошло хорошо, он идет на поправку. Сегодня девушка получила медаль Федерального медико-биологического агентства «За содействие донорскому движению». Поздравляю! Спасибо за неравнодушие», — написал глава Удмуртии.