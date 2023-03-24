Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость туберкулёзом в Удмуртии снизилась на 1,7%. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В Удмуртии эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу оценивается как стабильная. В 2022 году показатель заболеваемости туберкулёзом в республике снизился на 1,7% и составил 29,1 на 100 тыс. населения, что ниже среднероссийских цифр (РФ – 31,1, ПФО – 30,9 на 100 тысяч населения). В 2022 году туберкулёз был впервые выявлен у 432 жителей Удмуртии, в том числе у 6 детей.

«Случаи заболевания туберкулеза регистрировались во всех районах республики, в некоторых из них показатели превышают среднереспубликанские, максимальные показатели зарегистрированы в Воткинском, Камбарском, Балезинском, Завьяловском и Кизнерском районах», — рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по УР Юлия Бушмакина.

Всего на территории Удмуртии, по данным на начало 2023 года, проживает 928 человек с активной формой туберкулёза (снижение распространенности на 5,9%).

«К сожалению, мы все чаще сталкиваемся с факторами, которые осложняют лечение наших пациентов. Каждый третий вновь выявленный больной туберкулёзом одновременно инфицирован ВИЧ, половина пациентов, состоящих на учете по поводу активного туберкулёза, имеет множественную лекарственную устойчивость микобактерии туберкулёза к противотуберкулёзным препаратам. Самым надежным и эффективным способом профилактики заболевания по-прежнему остается вакцинация и своевременная диагностика», — отмечает главный врач Республиканской туберкулезной больницы, главный внештатный фтизиатр Минздрава Удмуртии Екатерина Тюлькина.

Врачи напоминают, что основным методом раннего выявления туберкулёза у взрослых является профилактическая флюорография, которую необходимо делать не реже, чем раз в два года. У детей - иммунодиагностика (детям до 7 лет проводится проба Манту, детям с 8 лет – диаскинтест, подростки могут быть обследованы и с помощью флюорографии, и с помощью иммунодиагностики). Обследования проводятся бесплатно в поликлиниках по месту медицинского обслуживания.