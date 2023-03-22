Василий Ремняков возглавил Глазовскую межрайонную больницу

С декабря 2022 года он работал здесь первым заместителем главврача.
Глазов. Удмуртия. Глазовскую межрайонную больницу возглавил Василий Ремняков. Нового главврача представила коллективу руководитель Минздрава Удмуртии Наталья Якимова.
Она подчеркнула, что Василий Валентинович — представитель медицинской династии в четырёх поколениях по специальности врач-уролог. Окончил Ижевскую государственную медицинскую академию в 2007 году. До декабря 2022 года возглавлял урологическое отделение стационара больничного комплекса №2 ГКБ №6 в Ижевске.
«За несколько месяцев работы в должности первого заместителя главного врача Глазовской МБ проявил себя, как отличный организатор и высококвалифицированный специалист. Он принимает активное участие в жизни трудового коллектива, совершенствует меры безопасности медицинских сотрудников, коллектив с благодарностью поддерживает нового руководителя», — отметила Наталья Якимова.
Напомним, с ноября 2020 года больницей руководила Екатерина Семёновых.