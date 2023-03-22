Василий Ремняков возглавил Глазовскую межрайонную больницу

Глазов. Удмуртия. Глазовскую межрайонную больницу возглавил Василий Ремняков. Нового главврача представила коллективу руководитель Минздрава Удмуртии Наталья Якимова.

Она подчеркнула, что Василий Валентинович — представитель медицинской династии в четырёх поколениях по специальности врач-уролог. Окончил Ижевскую государственную медицинскую академию в 2007 году. До декабря 2022 года возглавлял урологическое отделение стационара больничного комплекса №2 ГКБ №6 в Ижевске.

«За несколько месяцев работы в должности первого заместителя главного врача Глазовской МБ проявил себя, как отличный организатор и высококвалифицированный специалист. Он принимает активное участие в жизни трудового коллектива, совершенствует меры безопасности медицинских сотрудников, коллектив с благодарностью поддерживает нового руководителя», — отметила Наталья Якимова.

Напомним, с ноября 2020 года больницей руководила Екатерина Семёновых.