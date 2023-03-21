Администраторов больничных регистратур в Удмуртии обучат человекоцентричности

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартуют тренинги для администраторов регистратур больниц, где их обучат человекоцентричности в здравоохранении. Занятия будут проходить в очном формате и стартуют уже на этой неделе. Об этом сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Работников будут учить стандартам общения, расскажут о принципах работы регистратуры в структуре больницы. Также специалисты освоят теорию и практику деструктивного диалога.

«Обучение проводят психологи Республиканского клинического центра психического здоровья, специалисты Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи, РМИАЦ, главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи Минздрава Удмуртии Татьяна Байдалина.

Рассчитываем, что в результате регистратуры наших поликлиник станут максимально профессиональными и доброжелательными», — написала Эльвира Пинчук.

Обучение пройдут более 400 человек. Занятия не помешают основной работе.