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Врачи ижевской РКБ №1 спасли пациентку со 100-процентным поражением легких

09:40, 17 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
Врачи ижевской РКБ №1 спасли пациентку со 100-процентным поражением легких
09:40, 17 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
531
0
#Ижевск\n#1 РКБ\n#грипп\n#реанимация\n#спасение
Фото: ru.freepik.com
531
0

За жизнь женщины медики боролись несколько недель.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские врачи спасли жительницу Кезского района с тотальным поражением легких. Со словами благодарности к медикам Первой республиканской клинической больницы в своих соцсетях обратился глава Удмуртии Александр Бречалов.

В январе 55-летняя Татьяна подхватила грипп, но затянула с лечением, и на фоне инфекции у нее развилась двусторонняя пневмония и дыхательная недостаточность. В Первой РКБ  практически не дышащую пациентку доставили вертолетом санавиации.

За жизнь женщины медики боролись целый месяц. В реанимации ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а после начали терапию методом экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), при котором пациент дышит с помощью «искусственных легких».

Лечение дало результат. Сейчас Татьяна дышит сама и готовится к выписке.

09:40, 17 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
531
0
#Ижевск\n#1 РКБ\n#грипп\n#реанимация\n#спасение