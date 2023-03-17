Врачи ижевской РКБ №1 спасли пациентку со 100-процентным поражением легких

Ижевск. Удмуртия. Ижевские врачи спасли жительницу Кезского района с тотальным поражением легких. Со словами благодарности к медикам Первой республиканской клинической больницы в своих соцсетях обратился глава Удмуртии Александр Бречалов.

В январе 55-летняя Татьяна подхватила грипп, но затянула с лечением, и на фоне инфекции у нее развилась двусторонняя пневмония и дыхательная недостаточность. В Первой РКБ практически не дышащую пациентку доставили вертолетом санавиации.

За жизнь женщины медики боролись целый месяц. В реанимации ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а после начали терапию методом экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), при котором пациент дышит с помощью «искусственных легких».

Лечение дало результат. Сейчас Татьяна дышит сама и готовится к выписке.