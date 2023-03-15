Медпомощь в больницах Удмуртии получили уже более 30 участников спецоперации

Ижевск. Удмуртия. Более 30 участников спецоперации получили медицинскую помощь и реабилитацию в больницах Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

В настоящий момент все медучреждения региона ориентированы на предоставление любой помощи добровольцам и мобилизованным участникам СВО, вне зависимости от серьезности ранения.

«Сейчас мы внимательно смотрим на Госпиталь ветеранов войн, понимаем, что туда нужно добавлять оборудование, работаем над этим. Но без привязки к конкретному медучреждению у нас не может быть ни одного обратившегося, кто вернулся из зоны проведения СВО, которому мы не помогли», — рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко рассказала, что порядок оказания медпомощи участнику спецоперации зависит от его текущего статуса. В первую очередь военнослужащему при травме или заболевании окажут помощь в федеральных медицинских центрах и госпиталях Минобороны. Когда он приедет в регион после ранения, то сможет обратиться в ижевский Военный госпиталь №426 на улице Халтурина, 3а. Если человек уже демобилизован, то ему оказывают помощь в местной системе здравоохранения по полису ОМС. Для этого бойцу нужно обратиться к своему терапевту в поликлинику и сообщить о статусе участника СВО.

Также медицинскую реабилитацию по различным профилям заболеваний проводят в стационаре и в амбулаторных условиях.

Участники СВО и их семьи могут задать вопросы по теме медпомощи по телефону контактного центра регионального Минздрава 8 (800) 100-24-47. По телефону 8-800-100-09-06 они могут в любое время суток поговорить с психологом.