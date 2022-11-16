Новым главврачом 1 РКБ в Ижевске назначен Валерий Ватулин

Ижевск. Удмуртия. Первую Республиканскую клиническую больницу в Ижевске с 16 ноября возглавил хирург Валерий Ватулин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

С 2018 по настоящее время Ватулин работал на должности главного врача Городской клинической больницы №8 в Ижевске.

Напомним, возглавлявший ранее 1 РКБ Александр Шеклеин покинул пост в связи с истечением трудового договора. Он возглавлял больницу с декабря 2017 года.

Наша справка: Валерий Валерьевич Ватулин родился в 1976 году. Получил образование в Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА) по специальности «Лечебное дело», в 1999 – 2000 годах проходил клиническую интернатуру по специальности «хирургия». В 2006 году окончил аспирантуру на кафедре госпитальной хирургии ИГМА. Кандидат медицинских наук, врач-хирург высшей категории.

С 2001 по 2009 год работал врачом-хирургом Городской клинической больницы №2, в 2009 году занял пост заместитель главного врача, проработав до 2013 года. В 2014-2017 годах — руководитель хирургического дневного стационара ОАО «Медицина» в Москве.