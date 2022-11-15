В ходе диспансеризации в Удмуртии с начала года установили 264 подозрения на злокачественные образования

Ижевск. Удмуртия. С начала года в Удмуртии диспансеризацию прошли 249 288 человек. Впервые выявлено более 39 тыс. различных заболеваний, около 10 тыс. из которых — болезни системы кровообращения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

У 264 человек заподозрили злокачественные образования, из них у 182 на ранней стадии. Сахарный диабет обнаружен у 915 пациентов. Всех поставили на диспансерный учёт и выдали рекомендации по дальнейшему лечению и обследованиям.

Проблем со здоровьем при этом нет у половины осмотренных граждан.

«Напоминаем, что диспансеризацию могут пройти граждане с 18 до 39 лет один раз в три года, с 40 лет − один раз в год. Для этого необходимо обратиться в поликлинику, в которой обслуживается пациент и записаться на диспансеризацию или профосмотр. На основании собранного врачом анамнеза будут назначены необходимые исследования», — подчеркнули в Минздраве.

Напомним, В Удмуртии ежегодно выявляют более 3,5 тысяч случаев сахарного диабета.