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На 52% снизилась заболеваемость пневмонией в Удмуртии с начала года

18:00, 12 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
На 52% снизилась заболеваемость пневмонией в Удмуртии с начала года
18:00, 12 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
879
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп\n#ОРВИ
Фото: unsplash.com
879
0

Эффективной мерой борьбы врачи называют вакцинацию.

Ижевск. Удмуртия. За первые девять месяцев 2022 года в Удмуртии выявили 4 600 случаев заболевания пневмонией. Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, это на 5 140 случаев (на 52,7%) меньше, чем за аналогичный период 2021 года. 

Смертность от воспаления лёгких также снизилась на 34,7% в регионе. Клинически это заболевание проявляется в виде повышения температуры тела, появлением кашля, боли в грудной клетке, отдышки. Симптомы могут быть все сразу, или доминировать какой-то один из них. В группе риска находятся дети, беременные женщины, люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Чтобы не допустить осложнений в виде пневмонии главный внештатный специалист по пульмонологии министерства здравоохранения Удмуртии Оксана Стародубцева советует соблюдать все меры предосторожности.

«В период подъёма заболеваемости ОРВИ не стоит посещать места массового скопления людей. В это время нужно хорошо и правильно питаться: в рационе всегда должны быть фрукты и мясо. И самое главное, о чём нужно сказать — это вакцинация. Вакцинопрофилактика — самая эффективная мера предотвращения осложнений после вирусных инфекций. Напомню, что прививку от гриппа можно поставить бесплатно в своей поликлинике», — отметила Стародубцева.

18:00, 12 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
879
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп\n#ОРВИ