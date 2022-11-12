На 52% снизилась заболеваемость пневмонией в Удмуртии с начала года

Ижевск. Удмуртия. За первые девять месяцев 2022 года в Удмуртии выявили 4 600 случаев заболевания пневмонией. Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, это на 5 140 случаев (на 52,7%) меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Смертность от воспаления лёгких также снизилась на 34,7% в регионе. Клинически это заболевание проявляется в виде повышения температуры тела, появлением кашля, боли в грудной клетке, отдышки. Симптомы могут быть все сразу, или доминировать какой-то один из них. В группе риска находятся дети, беременные женщины, люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Чтобы не допустить осложнений в виде пневмонии главный внештатный специалист по пульмонологии министерства здравоохранения Удмуртии Оксана Стародубцева советует соблюдать все меры предосторожности.

«В период подъёма заболеваемости ОРВИ не стоит посещать места массового скопления людей. В это время нужно хорошо и правильно питаться: в рационе всегда должны быть фрукты и мясо. И самое главное, о чём нужно сказать — это вакцинация. Вакцинопрофилактика — самая эффективная мера предотвращения осложнений после вирусных инфекций. Напомню, что прививку от гриппа можно поставить бесплатно в своей поликлинике», — отметила Стародубцева.