Еще 59 жителей Удмуртии попали в больницы с подтвержденным коронавирусом

Ижевск. Удмуртия. За истекшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 985 жителей Удмуртии, среди них 190 детей в возрасте до 14 лет. 59 граждан госпитализировали, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В состоянии средней тяжести в ковид-отделениях находятся 292 пациента, 26 переносят недуг в тяжелой форме, из них 7 подключены к аппаратуре искусственной вентиляции легких. Одна пациентка скончалась, пенсионерке было 76 лет.

На 10 сентября поликлиническую помощь получают 5 303 жителя региона с подтвержденным ковидом, они проходят лечение в домашних условиях. 401 человек отпущен из-под медицинского наблюдения, все они признаны здоровыми.

На сегодня полный курс профилактических прививок получил 561 571 житель республики. 221 776 граждан прошли ревакцинацию.