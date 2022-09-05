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В Удмуртии выявлен третий случай трихинеллёза у медведей

15:10, 05 сентября, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии выявлен третий случай трихинеллёза у медведей
15:10, 05 сентября, 2022
Юрий Абашев
154
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#Ува\n#Удмуртия\n#заболевание\n#животные
Фото: unsplash.com
154
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Капсула с личинкой трихинеллы обнаружена при проведении экспертизы туши животного.

Ува. Удмуртия. В Удмуртии выявлен третий случай заражения медведя личинкой трихинеллы. С начала года два случая было зарегистрировано в Увинском и один в Игринском районах, сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по Удмуртии.

Злополучную тушу медведя, добытого в Увинском районе, подвергли ветеринарно-санитарной экспертизе. В мясе была обнаружена капсула с личинкой трихинеллы.

«Эпизоотическим очагом по трихинеллезу считается территория радиусом 50 метров расположенная вблизи реки Арлеть между населенными пунктами деревня Пислег и деревня Кунгур урочища Мокрушино Увинского района Удмуртской Республики», — отметили в ГУ ветеринарии.

На территории очага установлен карантин до выхода особого распоряжения.

Трихинеллёз является общим для животных и человека заболеванием. Носителями и распространителями болезни в природе являются кабаны, барсуки, медведи, лисы, нутрии, среди домашних животных — свиньи, собаки, кошки.

Трихинеллёз опасен тем, что не имеет клинических признаков заражения у животных, а найти личинку в мясе можно лишь с помощью микроскопа.

В 2021 году в республике было выявлено 12 случаев трихинеллёза у диких промысловых животных.

15:10, 05 сентября, 2022
Юрий Абашев
154
0
#Ува\n#Удмуртия\n#заболевание\n#животные