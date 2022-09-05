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Более тысячи жителей Удмуртии за последние сутки получили выписку после перенесенного ковида

09:22, 05 сентября, 2022
Андрей Поносов
Более тысячи жителей Удмуртии за последние сутки получили выписку после перенесенного ковида
09:22, 05 сентября, 2022
Андрей Поносов
515
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#смертность\n#вакцинация
Фото: ru.freepik.com
515
0

Число вновь заболевших составило 857 человек.

Ижевск. Удмуртия. На 5 сентября в Удмуртии выявлено 857 новых случаев заболевания коронавирусом, среди зараженных 107 детей в возрасте до 14 лет. Об этом информирует пресс-служба Минздрава республики.

43 пациентам понадобилась госпитализация. В ковид-центрах республики в состоянии средней тяжести находятся 258 граждан, 21 больной переносит недуг в тяжелой форме, 7 подключены к аппаратам ИВЛ. Летальных случаев не зафиксировано.

Лечение на дому проходят 4 444 жителя региона, их состояние не вызывает опасения у врачей. Выписку по случаю выздоровления получил 1 001 человек.

На сегодня охват профилактическими прививками в Удмуртии составляет 701 843 человека, из них 561 318 поставили обе прививки. 213 654 граждан прошли ревакцинацию.

09:22, 05 сентября, 2022
Андрей Поносов
515
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#смертность\n#вакцинация