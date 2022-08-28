За сутки в Удмуртии выявили еще 720 случаев коронавирусной инфекции

Ижевск. Удмуртия. Медики Удмуртии отмечают прирост новых случаев распространения коронавируса. За сутки в республике заболело 720 человек, сообщили в Минздраве региона.

Для сравнения: 27 августа было отмечено 665 заражений. С учетом особенностей актуальных штаммов COVID-19, наиболее важным показателем для оценки эпидемиологической ситуации является число госпитализаций. За сутки в ковид-центры поместили на лечение 34 пациента. Это меньше, чем было 27 августа (47 человек).

Под наблюдением в поликлиниках находится 3 388 человек с легким течением заболевания.

В состоянии средней тяжести в ковид-стационарах проходят лечение 170 пациентов, из них 8 – в тяжелом состоянии, 1 потребовалась искусственная вентиляция легких.

За сутки выздоровели 542 больных, летальных случаев не отмечено.