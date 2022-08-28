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За сутки в Удмуртии выявили еще 720 случаев коронавирусной инфекции

09:26, 28 августа, 2022
Евгений Кандаков
За сутки в Удмуртии выявили еще 720 случаев коронавирусной инфекции
09:26, 28 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Удмуртия\n#здоровье\n#медицина\n#врачи\n#вакцинация\n#статистика\n#коронавирус
Фото: vk.com/rt_russian
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В ковид-центры госпитализированы 34 человека.

Ижевск. Удмуртия. Медики Удмуртии отмечают прирост новых случаев распространения коронавируса. За сутки в республике заболело 720 человек, сообщили в Минздраве региона.

Для сравнения: 27 августа было отмечено 665 заражений. С учетом особенностей актуальных штаммов COVID-19, наиболее важным показателем для оценки эпидемиологической ситуации является число госпитализаций. За сутки в ковид-центры поместили на лечение 34 пациента. Это меньше, чем было 27 августа (47 человек).

Под наблюдением в поликлиниках находится 3 388 человек с легким течением заболевания.

В состоянии средней тяжести в ковид-стационарах проходят лечение 170 пациентов, из них 8 – в тяжелом состоянии, 1 потребовалась искусственная вентиляция легких.

За сутки выздоровели 542 больных, летальных случаев не отмечено.

09:26, 28 августа, 2022
Евгений Кандаков
50
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#медицина\n#врачи\n#вакцинация\n#статистика\n#коронавирус