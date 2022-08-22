Часть ФАПов и амбулаторий Юкаменского района вакцинировали местных жителей, не имея лицензии

Юкаменское. Удмуртия. Прокуратура выявила нарушения законодательства о лицензировании в Юкаменской районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Во время проверки выяснилось, что вакцинация населения проводилась в 5 фельдшерско-акушерских пунктах и 2 амбулаториях, которые не указаны в лицензии больницы. В лицензированных подразделениях услуги по проведению профилактических прививок не предоставлялись.

В результате в адрес главврача Юкаменской районной больницы внесено представление и возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 19.20 КоАП России («Осуществление деятельности, с нарушением требований лицензии»).

После вмешательства прокуратуры выявленные нарушения устранили, а ответственных лиц привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.