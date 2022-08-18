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Два компьютерных томографа поступили в районные больницы Удмуртии

13:54, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Два компьютерных томографа поступили в районные больницы Удмуртии
13:54, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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0
#Можга\n#Удмуртия\n#больницы\n#оборудование
Фото: vk.com/minzdrav18
151
0

С начала пандемии исследования на таком оборудовании стали одними из самых востребованных.

Можга. Удмуртия. В Удмуртию пришли два новых компьютерных томографа. Об этом сообщает заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Оборудование поступило в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Томографы уже доставлены в Игринскую и Можгинскую районные больницы. 

С начала пандемии в регионе исследования на таком оборудовании стали одними из самых востребованных. Чаще всего поражение легких удавалось выявить только благодаря обследованию на томографах. 

За 2 года в региональных больницах обновили парк компьютерных томографов. В настоящее время 6 аппаратов работают в Завьяловской районной больнице, Глазовской межрайонной больнице, Республиканской клинической инфекционной больнице и в Городских клинических больницах № 2, 7, 8 в Ижевске. Седьмой компьютерный томограф устанавливают в Республиканском клинико-диагностическом центре. 

До конца 2022 года еще один аппарат появится в Республиканском клиническом онкологическом диспансере имени Сергея Примушко.

13:54, 18 августа, 2022
Екатерина Сентемова
151
0
#Можга\n#Удмуртия\n#больницы\n#оборудование