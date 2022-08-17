Ещё 20 человек госпитализировали в ковидарии Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали 20 человек. Об этом в среду, 17 августа, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 1 837 человек. Также после выздоровления из ковид-центров Удмуртии выписали 103 пациента. Летальных случаев нет.

Новых случаев заражения коронавирусом в республике выявили 175. В числе заболевших 30 детей до 14 лет и 24 человека старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 169 998 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 164 687 человек выздоровели, 4 052 человека скончались.

Вакцинировалось в регионе 700 560 человек.