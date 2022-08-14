В районных больницах Удмуртии заменили все старые санитарные автомобили

Ижевск. Удмуртия. В больницы Удмуртии поступили еще 62 санитарных автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Автомобили «Lada Granta» получила 21 районная больница республики. Машины поступили в республику по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее в 2022 году в больницы поставили 43 автомобиля «ГАЗ Соболь». Всего за 2 года в Удмуртию пришло 228 новых санитарных машин. Благодаря этому получилось заменить все устаревшие больничные автопарки.

«Данной поставкой мы полностью завершаем обновление автопарка наших районных больниц, и можем сказать, что в рамках реализации программы «Модернизации первичного звена здравоохранения» у нас на 100% закрыта потребность в санитарном автотранспорте», — отметила заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Часть машин остаются в больницах, а часть передают в районные фельдшерско-акушерские пункты.

Главный врач Завьяловской районной больницы Елена Наговицына рассказала, что еще 2 года назад износ автомобилей в автопарке их больницы составлял почти 100%. Старые машины УАЗ приходилось постоянно чинить. Учреждение обслуживает около 80 тыс. человек и до некоторых пациентов врачам приходилось добираться пешком.

«Особенно остро мы почувствовали эту проблему в пандемию коронавируса. И вот благодаря программе модернизации мы полностью обновили автопарк, успеваем доезжать и своевременно обслуживать самые дальние населенные пункты» — поделилась Елена Наговицына.

Благодаря новым автомобилям врачи смогут быстро перевозить пациентов из отдаленных населенных пунктов на диспансеризацию или лечение, медработникам будет проще добираться до пациентов, доставлять лекарства и перевозить биологические материалы для исследований.