Ещё 93 человека заразились коронавирусом в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали одного человека. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики во вторник, 9 августа.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 1 218 человек. Также за сутки выписали после выздоровления 48 человек. Летальных случаев нет.

Новых случаев заражения ковидом в регионе выявили 93. В числе заболевших четыре ребёнка до 14 лет и 22 гражданина старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 168 844 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 164 085 человек выздоровели, 4 048 человек умерло.

Вакцинировались в республике 699 794 человека.