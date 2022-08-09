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Ещё 93 человека заразились коронавирусом в Удмуртии

09:07, 09 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Ещё 93 человека заразились коронавирусом в Удмуртии
09:07, 09 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
32
0

Госпитализировать пришлось одного пациента.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали одного человека. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики во вторник, 9 августа.

 

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 1 218 человек. Также за сутки выписали после выздоровления 48 человек. Летальных случаев нет.

Новых случаев заражения ковидом в регионе выявили 93. В числе заболевших четыре ребёнка до 14 лет и 22 гражданина старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 168 844 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 164 085 человек выздоровели, 4 048 человек умерло.

Вакцинировались в республике 699 794 человека.

09:07, 09 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус