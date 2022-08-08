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95 случаев заражения ковидом зарегистрировано в Удмуртии за сутки

09:25, 08 августа, 2022
Юрий Абашев
95 случаев заражения ковидом зарегистрировано в Удмуртии за сутки
09:25, 08 августа, 2022
Юрий Абашев
170
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус
Фото: unsplash.com
170
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Госпитализация потребовалась 7 гражданам.

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии проведено 3 164 теста на коронавирус, 95 из них оказались положительными. Среди заболевших 17 детей до 14 лет и 8 пожилых граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Амбулаторное лечение с лёгкой формой заболевания проходят 1 122 человека. В ковид стационарах 53 пациента пребывают в состоянии средней тяжести, один — в тяжёлом. Выздоровели 20 пациентов.

Летальных случаев не зарегистрировано.

09:25, 08 августа, 2022
Юрий Абашев
170
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус