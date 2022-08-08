95 случаев заражения ковидом зарегистрировано в Удмуртии за сутки

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии проведено 3 164 теста на коронавирус, 95 из них оказались положительными. Среди заболевших 17 детей до 14 лет и 8 пожилых граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Амбулаторное лечение с лёгкой формой заболевания проходят 1 122 человека. В ковид стационарах 53 пациента пребывают в состоянии средней тяжести, один — в тяжёлом. Выздоровели 20 пациентов.

Летальных случаев не зарегистрировано.