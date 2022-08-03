Ижевские врачи спасли жизнь девочки, пострадавшей от методов агрессивного похудения

Ижевск. Удмуртия. Юная жительница Удмуртии истязала свой организм агрессивными методами похудения, вызвав серьёзные проблемы со здоровьем и 40-процентрную вероятность летального исхода. Об этом на своём канале в Telegram сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

На протяжении двух месяцев подросток в попытках похудеть выплёвывала еду, вызывала у себя рвоту. В результате её пищевод «прохудился», образовался отёк шеи, пошёл гнойный воспалительный процесс. Девочка попала в реанимацию. Вероятность гибели составляла 40%.

Врачи-хирурги провели экстренную операцию. Также вмешательство потребовалось через месяц, а потом через полгода. В настоящий момент пациентка оправилась и получает сбалансированное питание для контроля веса.