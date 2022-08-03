Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид

Ижевские врачи спасли жизнь девочки, пострадавшей от методов агрессивного похудения

13:00, 03 августа, 2022
Юрий Абашев
Ижевские врачи спасли жизнь девочки, пострадавшей от методов агрессивного похудения
13:00, 03 августа, 2022
Юрий Абашев
434
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#хирургия
Фото: unsplash.com
434
0

Пациентке сделали три операции на пищеводе.

Ижевск. Удмуртия. Юная жительница Удмуртии истязала свой организм агрессивными методами похудения, вызвав серьёзные проблемы со здоровьем и 40-процентрную вероятность летального исхода. Об этом на своём канале в Telegram сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

На протяжении двух месяцев подросток в попытках похудеть выплёвывала еду, вызывала у себя рвоту. В результате её пищевод «прохудился», образовался отёк шеи, пошёл гнойный воспалительный процесс. Девочка попала в реанимацию. Вероятность гибели составляла 40%.

Врачи-хирурги провели экстренную операцию. Также вмешательство потребовалось через месяц, а потом через полгода.  В настоящий момент пациентка оправилась и получает сбалансированное питание для контроля веса.

13:00, 03 августа, 2022
Юрий Абашев
434
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#хирургия