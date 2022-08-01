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В Беларусь из Удмуртии начнут поставлять кардиостимуляторы

14:40, 01 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
В Беларусь из Удмуртии начнут поставлять кардиостимуляторы
14:40, 01 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#медицина
Фото: baikalinc.ru
212
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Их производят на Ижевском механическом заводе.

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии будут поставлять кардиостимуляторы в Беларусь. Об этом сообщил портал «Объясняем. Удмуртия».

Высококачественное оборудование производят на Ижевском механическом заводе совместно с компанией «Ортум-мед». Ранее на белорусский и российский рынки поставлялись импортные кардиостимуляторы. Теперь будут использовать разработки инженеров из Удмуртии.

Отметим, что Ижевский мехзавод производит не только охотничье и служебное оружие, но и медтехнику, упаковочное оборудование и автомобильные компрессоры.

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