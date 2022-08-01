В Беларусь из Удмуртии начнут поставлять кардиостимуляторы

Ижевск. Удмуртия. Из Удмуртии будут поставлять кардиостимуляторы в Беларусь. Об этом сообщил портал «Объясняем. Удмуртия».

Высококачественное оборудование производят на Ижевском механическом заводе совместно с компанией «Ортум-мед». Ранее на белорусский и российский рынки поставлялись импортные кардиостимуляторы. Теперь будут использовать разработки инженеров из Удмуртии.

Отметим, что Ижевский мехзавод производит не только охотничье и служебное оружие, но и медтехнику, упаковочное оборудование и автомобильные компрессоры.