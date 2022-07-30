Из ковидариев Удмуртии выписали после выздоровления 20 пациентов

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в субботу, 30 июля.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 918 человек. Также за отчётные сутки из ковид-центров выписали после выздоровления 20 пациентов. Летальных случаев нет.

Новых случаев заражения коронавирусом в регионе отмечено 42. В числе заболевших девять детей до 14 лет и семь граждан старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 168 164 лабораторно подтверждённых случая заражения ковидом. 163 816 человек выздоровели, 4 047 человек умерли.

Вакцинировалось в республике 699 327 человек.