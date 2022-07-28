В Удмуртии впервые провели операцию по удалению опухоли без трепанации черепа

Ижевск. Удмуртия. Врачи 1-й Республиканской клинической больницы Удмуртии освоили и внедрили одно из самых сложных мировых хирургических направлений — удаление опухолей без трепанации черепа. Об этом сообщила в своём ТГ-канале вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

«Подобные операции до сих пор были недоступны пациентам нашей республики. В основном они делаются в федеральных центрах и крупных мегаполисах. Сложную операцию по удалению объёмного образования впервые в Удмуртии 27 июля провела бригада нейрохирургов и ЛОР-врачей в составе главного нейрохирурга республики Игоря Воробьёва, главного оториноларинголога Сусанны Арутюнян и анестезиолога-реаниматолога Киры Красильниковой», — рассказала Пинчук.

Пациентом оказался 70-летний житель Удмуртии, который обратился за помощью с жалобами на потерю зрения. Во время МРТ у него выявили опухоль, которая сдавливала зрительные нервы. Пациенту предложили удалить образование миниинвазивно.

Операция продолжалась два часа, само образование было удалено радикально с минимальной кровопотерей и сохранением всех структур головного мозга. Сейчас мужчина проходит ряд послеоперационных обследований.