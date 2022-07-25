Рост заболеваемости коронавирусом в Удмуртии за последние две недели превысил 50%

Ижевск. Удмуртия. За последние две недели рост заболеваемости коронавирусом в Удмуртии составил 54,3%, среди детей — почти 77%. Об этом на аппаратном совещании с главой Удмуртии в понедельник, 25 июля, рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Наталья Якимова.

Всего по России рост заболеваемости достиг 127%.

«К сожалению, на текущий момент мы наблюдаем снижение коллективного иммунитета, на сегодняшний день он (в Удмуртии, — прим. ред.) составляет всего 11%», — рассказала Наталья Якимова. Она добавила, что единственной эффективной мерой профилактики ковида остается прививка. В лидерах по вакцинации — Якшур-Бодьинский район — там план перевыполнен. В антилидерах оказались Камбарский, Алнашский, Глазовский, Можгинский районы, Глазов, Можга.

В настоящее время в больницах имеется 113 тыс. доз вакцин, основная часть — «Спутник V», свыше 4 тыс. доз — «Эпивак», 5009 доз — «КовиВак». Жителей готовы принять 123 пункта вакцинации.

Наталья Якимова добавила, что 95% умерших, которые были заражены коронавирусом, не были вакцинированы.

Напомним, на 25 июля в ковид-центры в Удмуртии госпитализировали 8 человек, выявлено 24 новых случая коронавируса.