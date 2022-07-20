На Дне открытых дверей в Центре ЭКО и репродукции жителям Ижевска расскажут об искусственном оплодотворении

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится День открытых дверей в Центре ЭКО и репродукции Первой республиканской клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Мероприятие запланировано на 22 июля и пройдет в рамках акции «Подари мне жизнь». Все желающие смогут встретиться с репродуктологами, андрологом и эмбриологом Центра ЭКО и репродукции, а также акушерами-гинекологами консультативно-диагностического центра Перинатального центра.

День открытых дверей начнется в 11:00, а уже с 11:15 до 12:15 перед гостями выступят ведущие специалисты, которые расскажут о современных возможностях репродуктивной медицины (ЭКО), как эмбриология влияет на результаты ЭКО, и как подготовиться к беременности.

С 12:15 до 15:00 желающие смогут проконсультироваться с врачами репродуктологами и акушерами-гинекологами. Для этого с собой нужно иметь выписку с предыдущими протоколами, результаты анализа АМГ за 2021-2022 год и спермограмму партнера.