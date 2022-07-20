С начала 2022 года клещи покусали более 16 тысяч жителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. С начала 2022 года в медорганизации Удмуртии из-за укусов клещей обратились 16 513 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

По данным на 13 июля в Ижевске клещи покусали 8 352 горожан, в Воткинске — 785, в Глазове — 725 человек. В районах наибольшее количество пострадавших зафиксировали в Можгинском районе — 557 жителей, в Увинском — 495 и в Игринском — 480 жителей.

По результатам исследований у 216 кровососов из 12 458 выявлен возбудитель клещевого энцефалита; в 3913 случаях из 9460 — возбудитель клещевого боррелиоза.

2 661 человек прошли серопрофилактику, в том числе 2 157 детей.

Клещевым вирусным энцефалитом заболели 33 пациента, из них трое детей, а 40 граждан заразились иксодовым клещевым боррелиозом.

Чтобы обезопасить людей от укусов клещей, на территории Удмуртии проводят акарицидные обработки. Уже обработано 3390,63 га, из которых 898,98 га — территории летних оздоровительных лагерей, 282,2 га — детских образовательных учреждений, 253,54 га — парков и 800 га — кладбищ.

Самые низкие темпы противоклещевых обработок зафиксировали в Граховском районе, где обработано лишь 2,5 га, в Вавожском районе — 7,8 га и в Киясовском районе — 9,1 га. Больше всего территорий подверглись обработке в Ижевске —1533,02 га, Глазове — 221,6 га и в Завьяловском районе — 161,27 га.