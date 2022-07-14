Филиал детской поликлиники на улице Берша в Ижевске начнёт работать с сентября

Ижевск. Удмуртия. На улице Берша в Ижевске заработает филиал детской поликлиники №5. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На улице Берша проживает 4,2 тыс. детей — их число будет только увеличиваться, поскольку микрорайон новый, и туда переезжает всё больше семей. В ходе рабочего визита глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с жителями перспективы развития территории.

Так, он рассказал, что за счёт бюджета республики на цокольном этаже жилого дома выкуплено помещение, в котором организуют филиал поликлиники. Вопрос о создании здесь учреждения здравоохранения обсуждался несколько лет.

В настоящее время в помещении дома №35 по улице Берша идут ремонтные работы, проводится перепланировка. По словам главы Удмуртии, ремонт завершат до 15 августа, ещё некоторое время понадобится для установки оборудования и мебели. Таким образом, к началу сентября планируется ввод в эксплуатацию.

Учреждение будет иметь площадь 150 кв. метров, в нём разместят 5 врачебных участков. Работать они будут посменно. Здесь откроют кабинеты педиатров, процедурную, кабинет неотложной помощи, регистратуру и гардероб. Оборудование и мебель уже закуплены — всё это обошлось в 1,5 млн рублей.

Напомним, в 2020 году в ходе публичных слушаний по проекту республиканского бюджета 2021 года было заявлено, что на улице Берша организуют 4 педиатрических участка. Минздрав Удмуртии намеревался выкупить помещения за 23 млн рублей.

Кроме того, в течение лета в микрорайоне построят подъездные пути к новой школе, которая откроет свои двери для учеников 1 сентября 2022 года.