Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид Как в Удмуртии люди пропадают Лонгрид Строго, но справедливо Лонгрид

В Удмуртии выявлено 18 случаев ковида

09:20, 13 июля, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии выявлено 18 случаев ковида
09:20, 13 июля, 2022
Юрий Абашев
84
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
84
0

Оправились от болезни семь человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие сутки коронавирус обнаружен у 18 человек. Среди заразившихся есть 2 ребёнка до 14 лет и 65 пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

На амбулаторном лечении находится 783 человека. У них заболевание протекает в лёгкой форме.

За сутки в ковид-центры госпитализировали 9 человек. 41 пациент стационаров находится в состоянии средней тяжести, пятеро — в тяжёлом, из них трое на ИВЛ.

Летальных случаев не зафиксировано.

09:20, 13 июля, 2022
Юрий Абашев
84
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус