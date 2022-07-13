В Удмуртии выявлено 18 случаев ковида

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие сутки коронавирус обнаружен у 18 человек. Среди заразившихся есть 2 ребёнка до 14 лет и 65 пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

На амбулаторном лечении находится 783 человека. У них заболевание протекает в лёгкой форме.



За сутки в ковид-центры госпитализировали 9 человек. 41 пациент стационаров находится в состоянии средней тяжести, пятеро — в тяжёлом, из них трое на ИВЛ.

Летальных случаев не зафиксировано.