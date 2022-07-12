Врачи Ижевска спасли новорожденного с редкой патологией желудочно-кишечного тракта

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хирурги спасли жизнь новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Малыш поступил в Республиканскую детскую клиническую больницу в первый день своей жизни. Из-за патологии желудочно-кишечного тракта он не мог питаться самостоятельно, врачи диагностировали атрезию привратника. Такая болезнь встречается только у 0,3 на 10 тыс. новорожденных. У детей отсутствует проход между желудком и двенадцатиперстной кишкой, поэтому материнское молоко не уходит из желудка, что может привести к гибели ребенка.

Детские хирурги Геннадий Поверин, Алексей Корепанов и анестезиолог Сергей Бушмакин 2,5 часа проводили экстренную эндоскопическую операцию. С помощью современного оборудования через минимальные разрезы они восстановили функции желудочно-кишечного тракта. На третий день ребенок уже питался материнским молоком.

Заведующий хирургическим отделением, врач-хирург Геннадий Поверин рассказал, что ранее из-за редкости патологии операции проводились только в Москве и Иркутске. Но теперь с новым оборудованиям их можно делать и в Ижевске. В регионе впервые оперировали пациента с такой патологией.

Также врачи обнаружили у ребенка сопутствующее заболевание кожи, поэтому его переместили лечиться в федеральный медицинский центр.