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Врачи Ижевска спасли новорожденного с редкой патологией желудочно-кишечного тракта

17:10, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Врачи Ижевска спасли новорожденного с редкой патологией желудочно-кишечного тракта
17:10, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
321
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#пациент\n#дети\n#операция
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики
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В регионе впервые оперировали пациента с таким диагнозом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хирурги спасли жизнь новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Малыш поступил в Республиканскую детскую клиническую больницу в первый день своей жизни. Из-за патологии желудочно-кишечного тракта он не мог питаться самостоятельно, врачи диагностировали атрезию привратника. Такая болезнь встречается только у 0,3 на 10 тыс. новорожденных. У детей отсутствует проход между желудком и двенадцатиперстной кишкой, поэтому материнское молоко не уходит из желудка, что может привести к гибели ребенка. 

Детские хирурги  Геннадий Поверин, Алексей Корепанов и анестезиолог Сергей Бушмакин 2,5 часа проводили экстренную эндоскопическую операцию. С помощью современного оборудования через минимальные разрезы они восстановили функции желудочно-кишечного тракта. На третий день ребенок уже питался материнским молоком. 

Заведующий хирургическим отделением, врач-хирург Геннадий Поверин рассказал, что ранее из-за редкости патологии операции проводились только в Москве и Иркутске. Но теперь с новым оборудованиям их можно делать и в Ижевске. В регионе впервые оперировали пациента с такой патологией.

Также врачи обнаружили у ребенка сопутствующее заболевание кожи, поэтому его переместили лечиться в федеральный медицинский центр. 

17:10, 12 июля, 2022
Екатерина Сентемова
321
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#пациент\n#дети\n#операция