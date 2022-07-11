Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию впервые поступил новейший лазер для офтальмологической больницы. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Новый высокоточный лазер предназначен для диагностики и лечения болезней глазного дна. Появление такого прибора позволит врачам Республиканской офтальмологической больницы лечить сложные поражения сетчатки.

Как пояснил главный врач учреждения Сергей Иванов, оборудование обладает жёлтым спектром излучения, что позволяет работать в тех структурах глаза, куда ранее не было возможности добраться. По его словам, такой лазер есть только в крупных городах вроде Москвы, Нижнего Новгорода и Казани.

«Лазер позволит нам лечить такие патологии, как возрастная дистрофия сетчатки, диабетическое поражение сетчатки, тромбоз сосудов глаза. До сих пор таких пациентов мы были вынуждены отправлять на лечение в федеральные центры», — сказал Иванов.

Оборудование стоимостью 8,5 млн рублей удалось закупить на средства ОМС. С его помощью врачи смогут проводить более сотни операций для сохранения зрения пациентов. При этом им будут наноситься меньшие повреждения, а значит, время восстановления после вмешательства сократится. За время работы лазера через него успели пройти 15 человек.

Отмечается случай, когда пациентке удалось улучшить зрение. У неё было отслоение сетчатки из-за сахарного диабета I типа. Потеря зрения происходила в течение двух лет.