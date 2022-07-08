Ещё 26 человек выписали из ковид-центров Удмуртии после выздоровления

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали девять человек. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 779 человек.

После выздоровления из ковид-центров региона выписали 26 человека. Летальных случаев нет.

Новых случаев заражения в Удмуртии ковидом выявили 13. В числе заболевших один ребёнок до 14 лет и четыре человека старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 167 591 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 163 583 человек выздоровели, 4 047 человек умерли.

Вакцинировались в Удмуртии от ковида 698 841 человек.