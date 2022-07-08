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Ещё 26 человек выписали из ковид-центров Удмуртии после выздоровления

09:06, 08 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
Ещё 26 человек выписали из ковид-центров Удмуртии после выздоровления
09:06, 08 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
348
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
348
0

Госпитализировали в республике девятерых жителей.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали девять человек. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 779 человек.

После выздоровления из ковид-центров региона выписали 26 человека. Летальных случаев нет.

Новых случаев заражения в Удмуртии ковидом выявили 13. В числе заболевших один ребёнок до 14 лет и четыре человека старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 167 591 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 163 583 человек выздоровели, 4 047 человек умерли.

Вакцинировались в Удмуртии от ковида 698 841 человек.

09:06, 08 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
348
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус