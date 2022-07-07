Ещё трёх человек госпитализировали в ковидарии Удмуртии

Выписали после выздоровления в ковид-центрах 22 человека.
Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали трёх человек. Об этом в четверг, 7 июля, сообщила пресс-служба Минздрава республики.
В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 782 человека.
После выздоровления из ковид-центров региона выписали 22 человека. Летальных случаев нет.
Новых случаев заражения в Удмуртии ковидом выявили 12. В числе заболевших один ребёнок до 14 лет и три человека старше 65 лет.
Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 167 578 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 163 557 человек выздоровели, 4 047 человек умерли.
Вакцинировались в Удмуртии от ковида 698 825 человек.