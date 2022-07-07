Ещё трёх человек госпитализировали в ковидарии Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали трёх человек. Об этом в четверг, 7 июля, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 782 человека.

После выздоровления из ковид-центров региона выписали 22 человека. Летальных случаев нет.

Новых случаев заражения в Удмуртии ковидом выявили 12. В числе заболевших один ребёнок до 14 лет и три человека старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 167 578 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом. 163 557 человек выздоровели, 4 047 человек умерли.

Вакцинировались в Удмуртии от ковида 698 825 человек.