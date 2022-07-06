14 новых случаев заражения ковидом выявили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали семь человек. Об этом в среду, 6 июля, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 780 человек. После выздоровления из ковид-центров республики выписали 16 пациентов. Летальных случаев нет.

Новых случаев заражения коронавирусом в регионе выявили 14. В числе заболевших два ребёнка до 14 лет и двое граждан старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 167 566 случаев заражения ковидом. 163 535 человека выздоровели, 4 047 умерли.

Вакцинировалось в республике 698 796 человек.