Глава Удмуртии поставил Минздраву республики оценку «хорошо» за проводимые мероприятия в рамках нацпроекта

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии признал удовлетворительной работу Минздрава республики по реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Здравоохранение», касающихся переоснащения и капитального ремонта больниц. Об этом Александр Бречалов заявил в ходе стратегической сессии по вопросам развития здравоохранения, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Оценка «хорошо» по нацпроекту «Здравоохранение» и другим нацпроектам, которые, так или иначе, касаются здравоохранения. Мы идем абсолютно в графике, даже несмотря на то, что возникали проблемы», – отметил Александр Бречалов.

Вместе с тем глава республики отметил, что обновление помещений и зданий стационаров необходимо завершить до осени, когда начинается сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. Александр Бречалов также напомнил, что в этом году в рамках нацпроекта на капремонт лечебных учреждений поступил беспрецедентный объем средств – более 500 млн рублей.

«К середине или к концу сентября ремонты в стационарах необходимо завершить, потому что у нас идет сезонный рост заболеваемостью ОРВИ, весь коечный фонд должен быть готов. <…> Все, что касается госпитализации пациентов – сдать в первую очередь», – подчеркнул Александр Бречалов.

Как сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, в республике в 2022 году ремонтные работы пройдут в 39 лечебных учреждениях. Из наиболее крупных объектов капремонта – Республиканская инфекционная и Глазовская межрайонная больницы.

Также Эльвира Пинчук напомнила, что в этом году планируется завершить строительство новой поликлиники Воткинской районной больницы и детской поликлиники в Можге. На сегодня техническая готовность объектов составляет около 70%.

«Это будут не просто стены и потолок, а учреждения, оборудованные самой современной техникой, больницы, где комфортно находиться и врачам, и пациентам», – отметила вице-премьер.

По словам Пинчук, в нынешнем году в больницы республики по нацпроекту «Здравоохранение» поступит 49 единиц современного медицинского оборудования, в том числе 19 – «тяжелого». Техникой для проведения высокотехнологичных диагностических исследований оснастят не только учреждения республиканского значения, но и районные лечебницы.

«До конца года четыре новых компьютерных томографа поступят в Республиканский клинический диагностический центр, Республиканский клинический онкологический диспансер, Можгинскую и Игринскую районные больницы. Маммографы появятся в Республиканском онкологическом диспансере, Алнашской, Селтинской и Сюмсинской районных больницах. Флюорографы - в Сарапульской городской, Кезской районной и Глазовской межрайонной больницах. Четыре рентгена - один в Сюмсинской районной больнице и три в онкологическом диспансере. В настоящее время в этих учреждениях уже завершается работа по подготовке помещений под размещение оборудования», – сообщила Эльвира Пинчук.

По ее словам, первые поставки уже проведены. В конце июня запущен в работу новый аппарат МРТ в республиканском онкодиспансере, переданы рентген и маммограф в Дебесскую районную больницу, рентген и флюорограф – в Воткинскую городскую больницу №1.

«В конечном счете, у нас не останется ни одного района, в котором не появится современное диагностическое оборудование. А значит, каждый житель республики сможет пройти высококвалифицированную диагностику и сделать это вовремя», – подчеркнула вице-премьер.

Напомним, ранее глава Удмуртии в ходе рабочей поездки в Селты заявил о полной перезагрузке системы здравоохранения района до конца 2024 года, включая ремонт и переоборудование всех сельских медпунктов, а также детского инфекционного отделения и стационара районной больницы.