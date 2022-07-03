14 жителей Удмуртии заразились ковидом

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Среди заболевших 1 ребёнок до 14 лет и 5 пенсионеров. Троих заразившихся направили на лечение в ковид-центры.

По причине лёгкого течения болезни 780 пациентов находятся на амбулаторном лечении. Ситуация в ковид-центрах: 25 человек в среднем состоянии, шестеро в тяжёлом, двое из них на ИВЛ.

За сутки выздоровели 19 человек. Летальных случаев не зарегистрировано.